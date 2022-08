gennaromigliore : Chi fa Politica non insegue i sondaggi, lavora per cambiarli. La nostra sarà una campagna elettorale tosta, ma appa… - civcatt : Quando la #politica assume una voce #spirituale sorgono pericolosi cortocircuiti. Anouk Boone intervista il nostro… - gennaromigliore : Emma #Bonino è stata eletta in un collegio blindato da #Renzi. Oggi chiede un collegio blindato a Letta e mette un… - ARCADIANDAMSEL : “...i ragazzi che preferiscono vivere di rendita o di reddito.” TG4 quando finirai di dare la colpa ai giovani per… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Quando la politica (e i missili) hanno fermato il calcio -

Il Denaro

...della sfida e il pensiero inevitabilmente va a quelle volte in cui gli eventi dellahanno ... Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdirevuoi. L'offerta ...Ma daè arrivata a Capitol Hill talvolta si è fatta notare più per il suo look oscillante tra Madonna (intesa come la pop star) e la Primavera di Botticelli, che per la "visione". Non ... Quando cultura e politica non “camminano” insieme - Ildenaro.it Quando saremo al governo applicheremo una flat tax al 23%, per tutti, famiglie e imprese, per alleggerire l'oppressione fiscale, per combattere davvero l'evasione, per aumentare le entrate dello Stato ...Il leader dem in conferenza stampa: "Si tratta di accordi separati ma compatibili con quello di Calenda". L'intesa prevede candidature comuni ...