Paul Young | chi era la moglie Stacey Smith | “Ci siamo separati | senza mai divorziare”

(Di sabato 6 agosto 2022)è una grande stella della musica inglese degli anni Ottanta. Per diverso tempo è stato idolo delle donne, grazie al suo fascino e alle sue splendide ballate romantiche. Chi èNato a Luton, nel Regno Unito, il 17 gennaio 1956 sotto il segno del Capricorno,Antonyè stato ed è una delle voci più apprezzate dell’Inghilterra degli anni Ottanta. Dopo aver terminato gli studi alla Ashcroft High School, il giovaneha iniziato a suonare nel tempo libero il basso e la chitarra in diversi gruppi locali, prima di diventare il solista nei Kat Kool & The Kool Kats. I primi successi arrivano però alla guida di un altro gruppo, gli Streetband, con cui raggiunge la Top 20 britannica grazie alla divertente Toast, nel 1978. Nel 1979 ...

radioscura : ((AL AIRE)) || Zuccero & Paul Young - Senza Una Donna || - vocinellombraof : Amanti delle trame alla '#DowntonAbbey'? Non perdete '#SecretLove': storia d'amore tra Jane Fairchild, Odessa Young… - DJKlose1 : Featuring Paul Sorvino and a young Giancarlo Esposito???? - noeljossant : Zucchero & Paul Young - Senza Una Donna - Ilovecats8 : @stra_mae Paul Young! Quanto mi piaceva sta canzone... -

