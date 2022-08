MotoGP GP Gran Bretagna | Miller | “A Silverstone mi diverto”

Leggi su sportface

(Di sabato 6 agosto 2022) “Qui è molto divertente, soprattutto quando c’è bel tempo come oggi. Una pista lunga, vecchia scuola. Non penso che sarei potuto andare più veloce, il giro è stato molto pulito”. Queste le parole di Jack, terzo in sella alla Ducati nelle qualifiche delPremio didi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Poi ha nuovamente parlato della sua prima fila ottenuta in qualifica. “Ogni sessione mi sono sentito sempre più forte, ieri sono caduto ma oggi mi sono sentito meglio – ha sottolineato l’australiano – Stiamo spingendo come pazzi e sono riuscito a migliorare, mi manca ancora qualcosa per fare il tempo di Zarco. Spezzare la maledizione Ducati a? Ci proveremo”. SportFace.