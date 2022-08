Meteo Roma del 06-08-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 agosto 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo isolate piogge sulle Alpi occidentali al pomeriggio instabilità momento con acquazzoni e temporali su Alpi o Appennino settentrionale soleggiato altrove in serata ancora pioggia sul Triveneto asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al centro stabilità prevalente al mattino congeli del tutto soleggiati al pomeriggio nuvolosità informazioni in Appennino con possibili acquazzoni e temporali isolati in serata tempo stabile asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al sud del Sole prevalente al mattino su tutte le regioni al pomeriggio a te si rovesci e temporali sui settori interni di Molise Campania Calabria Basilicata e Sicilia nessuna variazione altrove in serata tempo asciutto ovunque con ...