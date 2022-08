Mertens in arrivo a Istambul, tifosi Galatasaray in festa: “E’ un campione incredibile” (Di sabato 6 agosto 2022) Mertens i tifosi del Galatasaray pazzi di gioia per l’arrivo dell’ex attaccante del Napoli: ““E’ un colpo eccezionale“. Sale l’attesa in Turchia per l’approdo di Dries Mertens al Galatasaray. Il club di Istanbul ha pubblicato un post “cifrato” sul suo account Twitter che prelude all’arrivo in serata dell’ex attaccante del Napoli. Mertens si prepara così a ripartire dal Galatasaray dopo il commovente arrivederci al Napoli, un video saluto pubblicato tre giorni fa sui social. L’attaccante belga ha accettato un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione da parte della società turca, con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Ma non solo. Anche casa e autista, oltre a 30 voli per Napoli e Bruxelles. ... Leggi su napolipiu (Di sabato 6 agosto 2022)delpazzi di gioia per l’dell’ex attaccante del Napoli: ““E’ un colpo eccezionale“. Sale l’attesa in Turchia per l’approdo di Driesal. Il club di Istanbul ha pubblicato un post “cifrato” sul suo account Twitter che prelude all’in serata dell’ex attaccante del Napoli.si prepara così a ripartire daldopo il commovente arrivederci al Napoli, un video saluto pubblicato tre giorni fa sui social. L’attaccante belga ha accettato un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione da parte della società turca, con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Ma non solo. Anche casa e autista, oltre a 30 voli per Napoli e Bruxelles. ...

