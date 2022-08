Mercato Lecce, arriva Cetin in prestito con diritto di riscatto: i dettagli (Di sabato 6 agosto 2022) Mert Cetin riparte dal Lecce: arriva in prestito con diritto di riscatto. Ecco i dettagli Mert Cetin riparte dal Lecce. Il club salentino ha annunciato di aver acquisito il centrale turco a titolo temporaneo dal Verona. Il calciatore, fa sapere il club salentino, sarà in città domani per sottoporsi alle visite mediche di rito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Mertriparte dalincondi. Ecco iMertriparte dal. Il club salentino ha annunciato di aver acquisito il centrale turco a titolo temporaneo dal Verona. Il calciatore, fa sapere il club salentino, sarà in città domani per sottoporsi alle visite mediche di rito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

