Letta vede Di Maio e Tabacci (al Nazareno) (Di sabato 6 agosto 2022) Era stato annunciato subito dopo la firma dell'accordo tra Pd-Verdi e Sinistra italiana, Enrico Letta aveva detto: "Si, con Impegno civico ci stiamo parlando". Così in questi minuti il segretario dem sta incontrando al Nazareno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sottosegretario Bruno Tabacci. Sul tavolo la composizione delle liste alle elezioni del prossimo 25 settembre, con Di Maio che dovrebbe correre tra le file del Partito democratico.

