Inter - Villarreal 1 - 2: segui il match in diretta (Di sabato 6 agosto 2022) PESCARA - Ultima amichevole, poi si farà sul serio. L' Inter questa sera scende in campo all'Adriatico di Pescara davanti a quasi 19 mila tifosi (tutto esaurito) per sfidare nell'ultimo test estivo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 agosto 2022) PESCARA - Ultima amichevole, poi si farà sul serio. L'questa sera scende in campo all'Adriatico di Pescara davanti a quasi 19 mila tifosi (tutto esaurito) per sfidare nell'ultimo test estivo ...

Inter : 28' Vantaggio del Villarreal. [0-1] #InterVillarreal #ForzaInter - tvdellosport : ??INTER, PROBLEMI PER BROZOVIC Il centrocampista non prenderà parte alla sfida contro il Villarreal per un problem… - sportmediaset : Niente Villarreal per Brozovic: affaticamento al polpaccio, Inzaghi non rischia #inter - manamoli95 : RT @Inter: Team ???? Diretta esclusiva del match qui ?? - DaniloBatresi : RT @AmalaTV_: Guarro - Vergognoso il prato dello stadio Adriatico che sta ospitando #Inter #Villarreal. Condizioni di gioco pessime al punt… -