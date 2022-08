Inter-DigitalBits, i problemi non sono (solo) i soldi. A Lecce senza sponsor? (Di sabato 6 agosto 2022) Le ultime su Inter e DigitalBits Tiene banco ancora in casa Inter la questione main sponsor con alcuni pagamenti mancati da parte di DigitalBits. Per la Gazzetta dello Sport odierna, però il problema non sono solo i soldi e si fa concreto il rischio che contro il Lecce la squadra scenda in campo senza main sponsor. “Non è solo questione di soldi: Zytara, l’azienda con cui l’Inter ha chiuso l’accordo da 85 milioni, aveva stabilito anche un piano di sviluppo di cui non si vede neppure l’ombra. Il marchio stasera sarà regolarmente sulle maglia di Lukaku e compagni a Pescara. Ma non c’è la stessa certezza per sabato prossimo, nell’esordio di ... Leggi su intermagazine (Di sabato 6 agosto 2022) Le ultime suTiene banco ancora in casala questione maincon alcuni pagamenti mancati da parte di. Per la Gazzetta dello Sport odierna, però il problema none si fa concreto il rischio che contro illa squadra scenda in campomain. “Non èquestione di: Zytara, l’azienda con cui l’ha chiuso l’accordo da 85 milioni, aveva stabilito anche un piano di sviluppo di cui non si vede neppure l’ombra. Il marchio stasera sarà regolarmente sulle maglia di Lukaku e compagni a Pescara. Ma non c’è la stessa certezza per sabato prossimo, nell’esordio di ...

