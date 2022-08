Imu, cosa succede ai proprietari di immobili? Notizie importanti (Di sabato 6 agosto 2022) Ci sono delle Notizie importanti per quel che riguarda l’Imu e i proprietari di immobili. Ma di che cosa si tratta? Imposta Municipale Propria. Questa è la definizione tecnica e specifica di Imu. Quest’ultima è stato un tributo istituito e creato ad hoc dal governo Monti. Era il 2011 e si parlava di quella che era stata definita e chiamata manovra Salva-Italia. Il tutto viene pagato a livello comunale e si lega al possesso dei beni immobiliari. In vigore dal gennaio 2021 fino al 2013, è stata valida anche sull’abitazione principale. (Fonte Foto: Adobe Stock)In realtà va detto che, dalla prima approvazione di oltre dieci anni fa a oggi, la normativa è stata sottoposta a diverse modifiche, L’ultima è arrivata con la Legge di Bilancio del 2020, che ha cancellato la ... Leggi su chenews (Di sabato 6 agosto 2022) Ci sono delleper quel che riguarda l’Imu e idi. Ma di chesi tratta? Imposta Municipale Propria. Questa è la definizione tecnica e specifica di Imu. Quest’ultima è stato un tributo istituito e creato ad hoc dal governo Monti. Era il 2011 e si parlava di quella che era stata definita e chiamata manovra Salva-Italia. Il tutto viene pagato a livello comunale e si lega al possesso dei beniari. In vigore dal gennaio 2021 fino al 2013, è stata valida anche sull’abitazione principale. (Fonte Foto: Adobe Stock)In realtà va detto che, dalla prima approvazione di oltre dieci anni fa a oggi, la normativa è stata sottoposta a diverse modifiche, L’ultima è arrivata con la Legge di Bilancio del 2020, che ha cancellato la ...

