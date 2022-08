Il talento di Mr C in 4K UHD e blu-ray | la recensione | una fantastica Steelbook per il Nicolas Cage show

Leggi su movieplayer

(Di sabato 6 agosto 2022) Lade Ildi Mr. C in 4K UHD e blu-ray: Eagle ha sfornato una bellissimacon tanto di booklet per il film conche interpreta se stesso. Audio e video al top, buoni gli extra. È uscita da appena due settimane in streaming, ma adesso è già l'ora dell'homevideo per l'irresistibile commedia d'azione conche interpreta una versione parodica di se stesso in modo intelligente e autoironico. Il modo migliore per godersi subito al fresco di casa un film imperdibile che ha già raccolto i favori della critica, nel quale tra gag, ritmo e azionedeve vedersela anche con un suo doppio degli anni Novanta, critico con il se stesso del presente. E come vedremo nellade Il ...