Genova, trovato in coma dopo la movida. Gabriele ucciso a 19 anni da alcol e droga (Di sabato 6 agosto 2022) Il ragazzo era in fin di vita nei giardini pubblici vicino a corso Italia. La polizia indaga anche per omissione di soccorso Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 6 agosto 2022) Il ragazzo era in fin di vita nei giardini pubblici vicino a corso Italia. La polizia indaga anche per omissione di soccorso

