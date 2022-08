Daniele Bossari e Filippa Lagerback | la casa è un sogno per pochissimi

Leggi su formatonews

(Di sabato 6 agosto 2022) Sapete dove vivonoe suo marito? Andiamo a scoprire qualche cosa in più sulla loro abitazione. Sono una delle coppie più amate e più longeve dal pubblico, stiamo parlando ovviamente die di. Il loro è stato un vero colpo di fulmine, nel lontano 2001. In una vecchia intervista, la valletta di Che tempo che fa– programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio– ricorda come è iniziata la loro storia d’amore “Quando ho conosciutoho lasciato tutto per lui, abbiamo iniziato a convivere da subito. Siamo nati insieme”. Ecco dove vivono(Fonti web)E poi ...