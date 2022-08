Canoa, Mondiali 2022: l’Italia si aggrappa alla canadese per vincere una medaglia nelle distanze olimpiche. Delusione kayak (Di sabato 6 agosto 2022) Al termine delle semifinali dei Mondiali di Canoa velocità si può trarre un primo bilancio sul rendimento degli azzurri nelle specialità olimpiche: sulle 10 prove che saranno previste a Parigi 2024, l’Italia raccoglie due finali, nelle gare della canadese maschile. Nicolae Craciun e Daniele Santini sono campioni in carica nel C2 500 ed hanno centrato il passaggio diretto in Finale A vincendo la batteria, così come ha fatto anche Carlo Tacchini, che nel C1 1000 ha subito staccato il pass per l’ultimo atto risparmiando energie preziose. Niente da fare nel kayak maschile: nel K1 1000 Samuele Burgo deve accontentarsi della Finale B, così come nel K2 500 tocca fare ad Alessandro Gnecchi ed Andrea Domenico Di Liberto, e nel K4 500 ad Andrea Schera, Nicola ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Al termine delle semifinali deidivelocità si può trarre un primo bilancio sul rendimento degli azzurrispecialità: sulle 10 prove che saranno previste a Parigi 2024,raccoglie due finali,gare dellamaschile. Nicolae Craciun e Daniele Santini sono campioni in carica nel C2 500 ed hanno centrato il passaggio diretto in Finale A vincendo la batteria, così come ha fatto anche Carlo Tacchini, che nel C1 1000 ha subito staccato il pass per l’ultimo atto risparmiando energie preziose. Niente da fare nelmaschile: nel K1 1000 Samuele Burgo deve accontentarsi della Finale B, così come nel K2 500 tocca fare ad Alessandro Gnecchi ed Andrea Domenico Di Liberto, e nel K4 500 ad Andrea Schera, Nicola ...

