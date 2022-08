Calcio | stampa spagnola | amichevole Juve-Atletico Madrid potrebbe giocarsi a Torino

(Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. - (Adnkronos) - Secondo la, il match trantus e, in programma domani sera a Tel Aviv e che è stato annullato per l'aggravarsi della situazione in Israele e nella striscia di Gaza, sidisputare a. Lo scrive 'Marca' sul suo sito ufficiale. Il capoluogo piemontese sembra la soluzione più probabile per permettere a bianconeri e colchoneros di effettuare un ultimo match prima dell'inizio dei rispettivi campionati.

Secondo la stampa spagnola, il match si dovrebbe comunque disputare ma a Torino Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci ... Roma, 6 ago. - (Adnkronos) - Secondo la stampa spagnola, il match tra Juventus e Atletico Madrid, in programma domani sera a Tel Aviv e che è stato annullato per l'aggravarsi della situazione in Israe ...