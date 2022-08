Belotti ad un passo dalla Roma! Tiago Pinto risolve la questione

(Di sabato 6 agosto 2022) Andreaè ad undal vestire la maglia della Roma,tornerà a far cantare il “Gallo”, tifosi in delirio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM I tifosi della Roma stanno vivendo un’estate che avevano solo sognato, dopo l’arrivo in settimana di Georginio Wijnaldum ecco che il weekend torna ad infiammarsi, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Giornate decisive per il futuro di Andrea. L'attaccante svincolatosi dal Torino non ha ancora una squadra ma è ormai a undalla Roma .ROMA - Andreaè vicinissimo alla Roma . Ha aspettato a lungo, si è fidato delle promesse ricevute da Tiago Pinto e sta per essere ripagato. La svolta definitiva è prevista nelle prossime ore, quando i ...Il general manager della Roma ha deciso di puntellare anche il reparto arretrato con un colpo in queste ultime settimane di calciomercato ...L’accordo con l’ex Toro è blindato (triennale da 2.8 a salire), sarà lui il vice Abraham. Redazione. L’incontro con il Fulham per Kluivert non ha prodotto la fumata bianca perché non c’è ancora accord ...