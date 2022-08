Apple, nuovo iPad 2022 in arrivo: economico, più squadrato e con la presa USB-C (Di sabato 6 agosto 2022) La Apple sta pensando ad nuovo iPad da lanciare entro il 2022, che sia economico, leggermente diverso dal punto di vista estetico, e soprattutto con un ingresso USB-C. nuovo iPad 2022, 6/8/2022 – Computermagazine.itSono queste le indiscrezioni, per certi verse clamorose, che stanno circolando in questi ultimi giorni, e che mostrano appunto un tablet da 10.2 pollici simile all’iPad mini dal punto di vista del design. Dovrebbe quindi avere dei bordi piatti, una camera posteriore in sporgenza e quattro altoparlanti, così come mostrato da MySmartPrice, un produttore di custodie che ha appunto svelato in anteprima il nuovo tablet della Mela. La notizia andrebbe a sposarsi con i rumors circolanti negli ... Leggi su computermagazine (Di sabato 6 agosto 2022) Lasta pensando adda lanciare entro il, che sia, leggermente diverso dal punto di vista estetico, e soprattutto con un ingresso USB-C., 6/8/– Computermagazine.itSono queste le indiscrezioni, per certi verse clamorose, che stanno circolando in questi ultimi giorni, e che mostrano appunto un tablet da 10.2 pollici simile all’mini dal punto di vista del design. Dovrebbe quindi avere dei bordi piatti, una camera posteriore in sporgenza e quattro altoparlanti, così come mostrato da MySmartPrice, un produttore di custodie che ha appunto svelato in anteprima iltablet della Mela. La notizia andrebbe a sposarsi con i rumors circolanti negli ...

