Vaiolo scimmie, oggi in Veneto prime 400 dosi vaccino (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono in arrivo in Veneto, attese nel pomeriggio di oggi, le prime dosi di vaccino anti-Vaiolo” autorizzato anche contro il Vaiolo delle scimmie. “A seguito dell’arrivo in Italia della prima quota di donazione del vaccino anti-Vaiolo da parte della Commissione europea, la Regione ha tempestivamente organizzato il ritiro e il trasporto delle dosi assegnate al Veneto: in questa prima fase si tratta di 400 dosi. Seguirà una seconda distribuzione, verosimilmente nella seconda metà di agosto, con criteri di ripartizione in corso di definizione a livello nazionale”. Lo annuncia l’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin. “Per semplificare la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono in arrivo in, attese nel pomeriggio di, ledianti-” autorizzato anche contro ildelle. “A seguito dell’arrivo in Italia della prima quota di donazione delanti-da parte della Commissione europea, la Regione ha tempestivamente organizzato il ritiro e il trasporto delleassegnate al: in questa prima fase si tratta di 400. Seguirà una seconda distribuzione, verosimilmente nella seconda metà di agosto, con criteri di ripartizione in corso di definizione a livello nazionale”. Lo annuncia l’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin. “Per semplificare la ...

