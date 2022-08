Temptation Island, due ex protagonisti progettano le nozze: “Ecco per quale motivo ci sposeremo nel 2025” (Di venerdì 5 agosto 2022) Grandi progetti in vista per una coppia che ha fatto molto discutere ma che, a distanza di tempo, continua ad essere super unita e propensa ad un futuro insieme. Stiamo parlando della coppia formata da Nunzia Sansone e Flavio Zerella. I due fanno coppia fissa ormai da parecchio tempo, e ad unirli è stato sicuramente il destino. Flavio, infatti come ben sappiamo, aveva partecipato alla terza edizione del programma Temptation Island insieme a quella che un tempo era la sua fidanzata Roberta Mercurio. Tra di loro, dopo vari tira e molla, è giunta la fine della loro relazione. Nunzia, invece, aveva partecipato alla sesta edizione del reality che mette alla prova i sentimenti delle coppie. Proprio all’interno del villaggio, la stessa, aveva troncato la relazione con l’ex fidanzato Arcangelo Bianco, con cui faceva coppia fissa da tredici anni. Le strade di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 agosto 2022) Grandi progetti in vista per una coppia che ha fatto molto discutere ma che, a distanza di tempo, continua ad essere super unita e propensa ad un futuro insieme. Stiamo parlando della coppia formata da Nunzia Sansone e Flavio Zerella. I due fanno coppia fissa ormai da parecchio tempo, e ad unirli è stato sicuramente il destino. Flavio, infatti come ben sappiamo, aveva partecipato alla terza edizione del programmainsieme a quella che un tempo era la sua fidanzata Roberta Mercurio. Tra di loro, dopo vari tira e molla, è giunta la fine della loro relazione. Nunzia, invece, aveva partecipato alla sesta edizione del reality che mette alla prova i sentimenti delle coppie. Proprio all’interno del villaggio, la stessa, aveva troncato la relazione con l’ex fidanzato Arcangelo Bianco, con cui faceva coppia fissa da tredici anni. Le strade di ...

IsaeChia : #TemptationIsland, due ex protagonisti progettano le nozze: “Ecco per quale motivo ci sposeremo nel 2025” - ssson34 : È colpa della cancellatura definitiva di Temptation island ?? - gfvipnews_ : Luciano Punzo è un probabile concorrente di #GFVIP 7. Luciano Punzo di Temptation Island è un modello napoletano di… - gfvip7_ : Armando sanchez dice che Luciano Punzo ex concorrente di Temptation Island potrebbe entrare nella casa del GFVIP… - Stefyeli24 : @egocentrati Secondo me si è montata abbastanza la testa da quando è uscita dal gf .. era molto più spontanea a temptation island -