Stelle cadenti 2022 | ecco quando e dove vedere le Perseidi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 agosto 2022) Naso all’insù per la notte di San Lorenzo, il momento più atteso del mese in cui si possono osservare le. Le scie luminose appariranno in cielo il 10 agosto, ma scopriamo come vederle al meglio.leIl motivo per cui le scie luminose appaiono nel cielo terrestre a metà agosto è dovuto al fatto che è in questo periodo che la Terra passa attraverso lo sciame delle. E questo avviene il 10 agosto, anche se in realtà non è detto che questo sia il momento migliore perlenel loro pieno splendore. I giorni a ridosso della data, sia prima che dopo, spesso sono più ricchi di...