Rod Stewart a Bobby Solo | ' Give me five' Incontro a sorpresa a Ponza tra le due rockstar

franespector : @enanomenemista @LuquitaRodrigue Una onda Lionel Richie o Rod Stewart?? - IlTelegrafo : Rod Stewart all'Isola d'Elba con la moglie e i figli - radiokemonia : Stai ascoltando: Rod Stewart-Passion (2008 Remastered Version) La musica anni 80 solo su - Ciffrato : @settecoppeotto Non ci seguiamo ma... posso intromettermi??? John Lennon Stevie Wonder Rod Stewart Elton John Michae… - radiokemonia : Stai ascoltando: Rod Stewart-Young Turks (2008 Remaster) La musica anni 80 solo su -

ilmessaggero.it

Notte magica a Ponza , dove ieri serasi è imbattuto nel concerto improvvisato di Bobby Solo . Un momento di grande emozione per i due artisti, entrambi 77enni, che insieme hanno lavorato a diverse collaborazioni in passato, ...Tra gli altri, visto all'Elba, e Justin Bieber , che dopo il concerto tenuto a Lucca ha visitato Firenze. Ponza, Rod Stewart si presenta al concerto di Bobby Solo ma niente selfie con i fans Notte magica a Ponza, dove ieri sera Rod Stewart si è imbattuto nel concerto improvvisato di Bobby Solo. Un momento di grande emozione per i due artisti, entrambi 77enni, che ...Sembrava una serata come altre sull’isola di Ponza, gente in giro, feste e un concerto in piazza. A esibirsi Bobby Solo. La sorpresa è arrivata durante le prove quando ...