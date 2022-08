Prey è da oggi su Disney+ anche in versione originale: ecco come guardarlo in lingua comanche! (Di venerdì 5 agosto 2022) Se siete fan della visione in lingua originale, allora non potete perdervi la possibilità di vedere Prey in lingua comanche su Disney+. Prey, il nuovo capitolo della saga di Predator, è finalmente disponibile su Disney+, e per gli abbonati alla piattaforma sarà possibile vederlo anche in versione originale con audio in lingua comanche. Quest'oggi, venerdì 5 agosto, sulla piattaforma streaming Disney+ (e su Hulu in America) è approdato Prey, il film prequel di Predator diretto da Dan Trachtenberg. Ambientata nei primi anni del '900 nella terra natia dei Comanche, la pellicola ha come ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 agosto 2022) Se siete fan della visione in, allora non potete perdervi la possibilità di vedereincomsu, il nuovo capitolo della saga di Predator, è finalmente disponibile su, e per gli abbonati alla piattaforma sarà possibile vederloincon audio incom. Quest', venerdì 5 agosto, sulla piattaforma streaming(e su Hulu in America) è approdato, il film prequel di Predator diretto da Dan Trachtenberg. Ambientata nei primi anni del '900 nella terra natia dei Com, la pellicola ha...

BayKaper : RT @DarksiderCinema: Da oggi #Prey è su @DisneyPlusIT! Forse non tutti sanno che del film è stata realizzata anche una versione in lingua C… - PVigani : RT @DarksiderCinema: Da oggi #Prey è su @DisneyPlusIT! Forse non tutti sanno che del film è stata realizzata anche una versione in lingua C… - DarksiderCinema : Da oggi #Prey è su @DisneyPlusIT! Forse non tutti sanno che del film è stata realizzata anche una versione in lingu… - BayKaper : RT @giffonifilmfest: #Prey da oggi su @DisneyPlusIT! Dopo un'anteprima da brivido a #Giffoni2022, il nuovo action thriller di Dan Trachtenb… - _movieswatch : #Prey da oggi su @DisneyPlusIT! Il film di Dan Trachtenberg è il prequel della saga di Predator. Secondo le revie… -