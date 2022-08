Paolo Celata, la sfuriata con cui si tradisce: chi è davvero il pupillo di Mentana (Di venerdì 5 agosto 2022) Il pretoriano di Mentana contro il massiccio scudiero di Giorgia Meloni si scontrano sul campo non neutro de La7. Paolo Celata, stimato cronista parlamentare di punta della rete di Cairo, solitamente caratterizzato dal tratto bonario e finemente ironico, è in conduzione. Il gigante buono, Guido Crosetto, imprenditore, ex parlamentare e cofondatore di Fratelli d'Italia dallo standing riconosciuto di liberalconservatore "presentabile" è ospite della trasmissione. Lo speciale è elettorale. Siamo in campagna del resto. Il clima è teso. Lo scambio di battute un tono sopra la media. I temi poco interessanti. Meloni che difende la famiglia senza essere nemmeno sposata...Capirai. Argomentazioni da far evaporare l'acqua santa. D'altra parte l'estate è calda, caldissima anzi, e siccitosa. Assetata di posti a sedere nelle camere ridimensionate ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Il pretoriano dicontro il massiccio scudiero di Giorgia Meloni si scontrano sul campo non neutro de La7., stimato cronista parlamentare di punta della rete di Cairo, solitamente caratterizzato dal tratto bonario e finemente ironico, è in conduzione. Il gigante buono, Guido Crosetto, imprenditore, ex parlamentare e cofondatore di Fratelli d'Italia dallo standing riconosciuto di liberalconservatore "presentabile" è ospite della trasmissione. Lo speciale è elettorale. Siamo in campagna del resto. Il clima è teso. Lo scambio di battute un tono sopra la media. I temi poco interessanti. Meloni che difende la famiglia senza essere nemmeno sposata...Capirai. Argomentazioni da far evaporare l'acqua santa. D'altra parte l'estate è calda, caldissima anzi, e siccitosa. Assetata di posti a sedere nelle camere ridimensionate ...

