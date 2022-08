Pallanuoto | Sardinia Cup 2022 | netto successo per il Setterosa | 20-9 ad Israele

(Di venerdì 5 agosto 2022) Torna alla vittoria, dopo la battuta d’arresto di ieri, ildi coach Carlo Sillipo. Le azzurre battono per 20-9nella terza giornata dellaCup e volano a quota 4 punti in graduatoria. Domani, sempre alle 20.00, sfida di lusso con l’Ungheria. Avversario modesto eper la squadra tricolore che si è esaltata soprattutto con Sofia Giustini ed Anna Repetto, autrici entrambe di quattro reti. Italia-20-9 Italia: Condorelli, Repetto 4, Di Claudio, Avegno 2 (1 rig.), Cergol 1, Bettini 3, Picozzi 1, Gant 1, Giustini 4 (1 rig.), Cocchiere 3, Galardi 1, Cordovani, Banchelli. All. Silipo: Peres, Yacobi 2, Farkash, Bogachenko 1, Kordonskaia, Futorian 2 (1 rig.), Strugo 2, David, Menakerman 1, Sasover, Hochberg 2, Lindhout, ...

Dopo la prima edizione della Cup femminile, dall'8 al 10 agosto si disputerà la seconda edizione della Cup maschile. Al quadrangolare prederanno parte Italia, Grecia, Croazia e ...I RISULTATI DELLA Cup FEMMINILE 2a giornata (4 agosto) Spagna - Israele 20 - 6 Ungheria - Grecia 11 - 9 Paesi Bassi - Italia 12 - 9