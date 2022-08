Non è una questione di dieta, ma di self love. Dice (Di venerdì 5 agosto 2022) In vacanza in Costa Smeralda, anche la mamma di Chiara Ferragni non resiste alle foto in bikini sulla barca. Una tradizione di famiglia che mette in mostra l’incredibile fisico da sessantenne. Madri e figlie: quando la bellezza è ereditaria guarda le foto La mamma di Chiara Ferragni, splendida in bikini alla Maddalena La pelle è abbronzata ma non troppo, il tatuaggio con le tartarughe in fila indiana mette in mostra il bicipite scolpito. Marina Di Guardo, madre 60enne di Chiara Ferragni, è splendida con il bikini e il mare smeraldino della Maddalena sullo sfondo. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 agosto 2022) In vacanza in Costa Smeralda, anche la mamma di Chiara Ferragni non resiste alle foto in bikini sulla barca. Una tradizione di famiglia che mette in mostra l’incredibile fisico da sessantenne. Madri e figlie: quando la bellezza è ereditaria guarda le foto La mamma di Chiara Ferragni, splendida in bikini alla Maddalena La pelle è abbronzata ma non troppo, il tatuaggio con le tartarughe in fila indiana mette in mostra il bicipite scolpito. Marina Di Guardo, madre 60enne di Chiara Ferragni, è splendida con il bikini e il mare smeraldino della Maddalena sullo sfondo. ...

mara_carfagna : Perché chi non ha votato il Pnrr dovrebbe farsi carico di applicarlo una volta al governo? Per noi è impensabile ri… - rubio_chef : Beauty non è una nigeriana, non è una lavoratrice occasionale, non è una donna. È un essere umano la cui dignità no… - _Nico_Piro_ : 'La guerra è bella anche se fa male' ah ma quella era solo una canzone... La guerra è un crimine, dove non esistono… - VerdeGiuseppe4 : RT @GianlucaCastro8: Puoi andare ad un concerto di Vasco con 100mila persone, ma non puoi andare a trovare un genitore anziano, o un nonno… - Marumaruchan97 : RT @Lorenzo_Dedalus: La ragazza picchiata dal datore di lavoro per aver chiesto che le pagassero le ore lavorate deve essere una di quei gi… -