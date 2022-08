Narcotizza e violenta l'ex fidanzata Confessa il primario - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 5 agosto 2022) Ha Confessato ieri mattina durante l'interrogatorio di garanzia a Busto Arsizio (Varese) Andrea Carlo Pizzi, medico anestesista di 52 anni, arrestato con l'accusa di aver stuprato la sua ex fidanzata. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Hato ieri mattina durante l'interrogatorio di garanzia a Busto Arsizio (Varese) Andrea Carlo Pizzi, medico anestesista di 52 anni, arrestato con l'accusa di aver stuprato la sua ex. ...

