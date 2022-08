Lutto per Andrea Bocelli | “Sei stato un grande amico, rimarrai parte di noi” (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono momenti difficili per il cantante lirico Andrea Bocelli, che nelle ultime ore è stato colpito da un Lutto improvviso che lo sta addolorando particolarmente. Le brutte notizie, purtroppo, non risparmiano nessuno e questa volta non stanno risparmiando il tenore famoso in tutto il mondo; il cuore di Andrea Bocelli piange, sopraffatto dal dolore, talmente tanto da volersi sfogare con i suoi follower sui social. Un post davvero toccante, scritto in inglese per tutti i suoi follower internazionali, perché il messaggio d’amore e dolore possa essere letto da tutti, indistintamente. Insieme al lungo post il tenore ha deciso di aggiungere una bellissima foto, come un ultimo saluto di addio a qualcuno che ha portato molta gioia nella sua vita. Il post ha emozionato migliaia ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono momenti difficili per il cantante lirico, che nelle ultime ore ècolpito da unimprovviso che lo sta addolorando particolarmente. Le brutte notizie, purtroppo, non risparmiano nessuno e questa volta non stanno risparmiando il tenore famoso in tutto il mondo; il cuore dipiange, sopraffatto dal dolore, talmente tanto da volersi sfogare con i suoi follower sui social. Un post davvero toccante, scritto in inglese per tutti i suoi follower internazionali, perché il messaggio d’amore e dolore possa essere letto da tutti, indistintamente. Insieme al lungo post il tenore ha deciso di aggiungere una bellissima foto, come un ultimo saluto di addio a qualcuno che ha portato molta gioia nella sua vita. Il post ha emozionato migliaia ...

RaiCultura : Il #5agosto 1962 Hollywood e il mondo intero è in lutto per la scomparsa di #Marilyn Monroe. A 60 anni di distanza… - NapoliAddict : Grave lutto per l'ex fuoriclasse del Napoli Antonio Careca: è morta la madre #Napoli #ForzaNapoliSempre… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Grave lutto per l'ex fuoriclasse del Napoli Antonio Careca: l'annuncio sui social… - alessio_andreol : @fanpage Straziante, solo chi è passato per un lutto così grave sa cosa significhi perdere un o una figlia , non ci… - TeleradioNews : Formicola in lutto per la morte dell'emerito senatore Antonio (Tamy) Ventre: sabato i funerali - È mancato all’affe… -