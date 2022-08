Loredana Bertè incontra una fan in treno, la reazione della ragazza diventa virale (Di venerdì 5 agosto 2022) Questione di karma, afferma senza timore di smentite Loredana Bertè, protagonista di un video pubblicato su TikTok che ha collezionato così tante visualizzazioni da diventare in breve tempo virale. L’incontro fortuito con una fan infatti ha commosso tutti proprio per la reazione della ragazza che sembrava dovesse svenire da un momento all’altro. Non deve stupirci la sua reazione: Bertè negli anni è diventata una vera e propria icona, capace di raggiungere i lati più nascosti dell’anima con la sua voce graffiante! I fatti sono semplici. Loredana Bertè viaggia su un Frecciarossa diretto a Pescara: il 4 agosto dovrà essere infatti a Roseto degli Abruzzi, prima tappa del suo tour estivo. ... Leggi su diredonna (Di venerdì 5 agosto 2022) Questione di karma, afferma senza timore di smentite, protagonista di un video pubblicato su TikTok che ha collezionato così tante visualizzazioni dare in breve tempo. L’incontro fortuito con una fan infatti ha commosso tutti proprio per lache sembrava dovesse svenire da un momento all’altro. Non deve stupirci la suanegli anni èta una vera e propria icona, capace di raggiungere i lati più nascosti dell’anima con la sua voce graffiante! I fatti sono semplici.viaggia su un Frecciarossa diretto a Pescara: il 4 agosto dovrà essere infatti a Roseto degli Abruzzi, prima tappa del suo tour estivo. ...

BrienGiu : @annarella_mib - [ ] vasco rossi - [ ] gianna nannini - [ ] loredana bertè - [ ] mamhood - [ ] tananai - [ ] alessa… - Emptahie : Loredana Bertè - Cosa ti aspetti da me (Official Video) (Sanremo 2019) - Fabio__Romoli : … al concerto di Loredana Berte’ ! #vacanza #noidue #sardegna @ Golfo Aranci - rossettoroosso : se 'sei bellissima' io parto con la frase di loredana bertè su tiktok, chiunque tu sia, non ci crederò mai - atefrate2_ : no ascoltate io vado 10 minuti a vedere Loredana Berté e succede il finimondo -

Fatti di Musica Festival: lunedì a Diamante Franco126 e la sua band. Poi Rkomi, Irama, Luigi Strangis A giugno, è arrivato anche il singolo " Mare Malinconia ", una delle hit dell'estate, in cui duetta con Loredana Bertè. Notevoli i suoi modelli e riferimenti . Tra le sue ispirazioni ha citato, ... Golfo Aranci. Si attende il pienone per la Bertè. L'artista rifiuta la foto con il sindaco Mulas GOLFO ARANCI . Ultimi dettagli per il concerto di questa sera in piazza Cossiga di Loredana Bertè . E mentre in paese si ci si prepara al pienone, scoppia la polemica per il rifiuto da parte dell'artista di fare una foto con il sindaco Mario Mulas . Dal canto suo primo cittadino ... Sky Tg24 A giugno, è arrivato anche il singolo " Mare Malinconia ", una delle hit dell'estate, in cui duetta con. Notevoli i suoi modelli e riferimenti . Tra le sue ispirazioni ha citato, ...GOLFO ARANCI . Ultimi dettagli per il concerto di questa sera in piazza Cossiga di. E mentre in paese si ci si prepara al pienone, scoppia la polemica per il rifiuto da parte dell'artista di fare una foto con il sindaco Mario Mulas . Dal canto suo primo cittadino ... Loredana Bertè e Franco126 duettano in "Mare malinconia"