LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Mauro Crenna e Carlo Tacchini volano in finale! Mancarella quarto nella paracanoa (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.39: Al via tra poco la semifinale della C1 donne 200. Anche qui nessuna azzurra al via. Le prime tre in finale. Le protagoniste: Takacs (Hun), Foloki (Ngr), Luzan (Ukr), Maillard (Chi), Kerdikashvili (Geo), Tot (Cro), Dorange (Fra), Seck (Sen), Guzman (Mex) 19.38: Successo della slovena Osterman che va in finale assieme alla francese Paoletti e alla canadese Russell 19.36: Al via nella seconda semifinale Romero (Mex), Betlachova (Cze), Sinclair (Aus), Osterman (Slo), Paoletti (Fra), Russell (Can), Soh (Sgp), Wilding (Usa) 19.35: Vittoria per la cinese Yin che sopravanza la portoghese Portela e la sudafricana Olivier che si qualificano per la finale 19.29: Al tra poco via la prima semifinale del K1 donne 200. Le protagoniste: Vazquez (Esp), Urada (Jpn), Yin (Chn), Portela (Por), Milthers ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.39: Al via tra poco la semifinale della C1 donne 200. Anche qui nessuna azzurra al via. Le prime tre in finale. Le protagoniste: Takacs (Hun), Foloki (Ngr), Luzan (Ukr), Maillard (Chi), Kerdikashvili (Geo), Tot (Cro), Dorange (Fra), Seck (Sen), Guzman (Mex) 19.38: Successo della slovena Osterman che va in finale assieme alla francese Paoletti e alla canadese Russell 19.36: Al viaseconda semifinale Romero (Mex), Betlachova (Cze), Sinclair (Aus), Osterman (Slo), Paoletti (Fra), Russell (Can), Soh (Sgp), Wilding (Usa) 19.35: Vittoria per la cinese Yin che sopravanza la portoghese Portela e la sudafricana Olivier che si qualificano per la finale 19.29: Al tra poco via la prima semifinale del K1 donne 200. Le protagoniste: Vazquez (Esp), Urada (Jpn), Yin (Chn), Portela (Por), Milthers ...

