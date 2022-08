LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Mauro Crenna, Carlo Tacchini, Irene Burgo e Giacomo Cinti volano in finale! (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.02: La polacca Szperkiewicz domina la semifinale e vola in finale così come la statunitense Ghizila, seconda e la croata Tot, terza 20.58: Tra poco il via della semifianle del C1 donne 500. In acqua Seck (Sen), Ghizila (Usa), Szperkiewicz (Pol), Tot (Cro). Le prime tre vanno in finale 20.44: Tra un quarto d’ora le ultime gare di giornata con ancora due equipaggi azzurri a caccia della finale 20.42: Il Brasile con Silva e Vieira si aggiudica la semifinale davanti a Colombia e Repubblica Ceca. Eliminata la Ucraina 20.38: Al via la semifinale del C2 1000 maschile con Giappone, Colombia, Repubblica Ceca, Brasile, Ucraina. Primi 3 in finale 20.36: CHE RIMONTA DI Irene Burgo!!! L0’AZZURRA E’ SECONDA E VOLA IN finale! Sembrava spacciata l’italiana a 250 metri dal ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.02: La polacca Szperkiewicz domina la semifinale e vola in finale così come la statunitense Ghizila, seconda e la croata Tot, terza 20.58: Tra poco il via della semifianle del C1 donne 500. In acqua Seck (Sen), Ghizila (Usa), Szperkiewicz (Pol), Tot (Cro). Le prime tre vanno in finale 20.44: Tra un quarto d’ora le ultime gare di giornata con ancora due equipaggi azzurri a caccia della finale 20.42: Il Brasile con Silva e Vieira si aggiudica la semifinale davanti a Colombia e Repubblica Ceca. Eliminata la Ucraina 20.38: Al via la semifinale del C2 1000 maschile con Giappone, Colombia, Repubblica Ceca, Brasile, Ucraina. Primi 3 in finale 20.36: CHE RIMONTA DI!!! L0’AZZURRA E’ SECONDA E VOLA INSembrava spacciata l’italiana a 250 metri dal ...

