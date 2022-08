(Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Ail, Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, in occasione della Giornata mondiale delladel primola‘La linea delle emozioni’, realizzata da McCann Health grazie al contributo incondizionato di Abbvie. Il progetto si rivolge ai pazienti che convivono quotidianamente con la malattia e ai loro caregiver – si legge in una nota – e vuole dar voce a tutte le storie e le emozioni legate al loro percorso di cura, dalla diagnosi alla terapia. Vivere con laè un flusso di emozioni e dal primoal 31 ottobre sarà possibile esprimerle sulla piattaforma dedicata al progetto. Giovedì 1 ...

malatinvisibili : MALATTIE RARE – LEUCEMIA LINFATICA CRONICA, COMMISSIONE EUROPEA HA AUTORIZZATO COMBINAZIONE IBRUTINIB E VENETOCLAX… - lifestyleblogit : Leucemia linfatica cronica, Ail lancia campagna l'1 settembre - - LocalPage3 : Leucemia linfatica cronica, Ail lancia campagna l'1 settembre - EInformazione : AL VIA LA CAMPAGNA AIL “LA LINEA DELLE EMOZIONI” IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA LEUCEMIA LINFATICA CRON… - italiaserait : Leucemia linfatica cronica, Ail lancia campagna l’1 settembre -

Adnkronos

L'Ail, Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, in occasione della Giornata mondiale dellacronica del primo settembre lancia la campagna 'La linea delle emozioni', realizzata da McCann Health grazie al contributo incondizionato di Abbvie. Il progetto si rivolge ai ...cronica, terapia a durata fissa riduce rischio progressione e tossicità. GSK presenta 'InnovaCtion ( - cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro'. Easl 2022, con ... Leucemia linfatica cronica, Ail lancia campagna l'1 settembre (Adnkronos) – L’Ail, Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, in occasione della Giornata mondiale della leucemia linfatica cronica del primo settembre lancia la campagna ‘La linea ...Incredibile successo della medicina sperimentale made in Usa, che ha permesso a una ragazza 17enne di sconfiggere la leucemia dopo dieci anni ...