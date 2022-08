Incentivi auto, via libera al noleggio e bonus aumentato del 50 per cento (Di venerdì 5 agosto 2022) Il ministero dell’Economia ha dato il via libera al Dpcm che rimodula gli Incentivi per l’acquisto di auto a basso impatto ambientale, accogliendo a proposta del ministro Giorgetti. La novità più importante è che, se il reddito di chi acquista è inferiore ai 30 mila euro, il contributo statale aumenterà del 50%. Nello specifico, va ricordato che per i veicoli di categoria M1 nuovi Euro 6, con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia 0-20 grammi per chilometro (è il caso delle auto elettriche), con prezzo non superiore a 35.000 euro IVA esclusa, attualmente il contributo è pari a 3.000 euro, che salgono a 5.000 in caso di rottamazione. Per quelli che rientrano nella fascia di emissioni 21-60 g/km di CO2 con prezzo non superiore a 45.000 euro IVA esclusa, l’incentivo è pari a 2.000 euro, 4.000 in caso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Il ministero dell’Economia ha dato il viaal Dpcm che rimodula gliper l’acquisto dia basso impatto ambientale, accogliendo a proposta del ministro Giorgetti. La novità più importante è che, se il reddito di chi acquista è inferiore ai 30 mila euro, il contributo statale aumenterà del 50%. Nello specifico, va ricordato che per i veicoli di categoria M1 nuovi Euro 6, con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia 0-20 grammi per chilometro (è il caso delleelettriche), con prezzo non superiore a 35.000 euro IVA esclusa, attualmente il contributo è pari a 3.000 euro, che salgono a 5.000 in caso di rottamazione. Per quelli che rientrano nella fascia di emissioni 21-60 g/km di CO2 con prezzo non superiore a 45.000 euro IVA esclusa, l’incentivo è pari a 2.000 euro, 4.000 in caso di ...

