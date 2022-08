TV7Benevento : Elezioni, Vassallo (I. Cattaneo): 'Centrodestra verso vittoria ma molto improbabile con 2/3 seggi' -… - ledicoladelsud : Elezioni, Vassallo (I. Cattaneo): “Centrodestra verso vittoria ma molto improbabile con 2/3 seggi” - italiaserait : Elezioni, Vassallo (I. Cattaneo): “Centrodestra verso vittoria ma molto improbabile con 2/3 seggi” - fisco24_info : Elezioni, Vassallo (I. Cattaneo): 'Centrodestra verso vittoria ma molto improbabile con 2/3 seggi': (Adnkronos) - '… - LocalPage3 : Elezioni, Vassallo (I. Cattaneo): 'Centrodestra verso vittoria ma molto improbabile con 2/3 seggi'… -

Adnkronos

In missione da 35 anni per il Nord Approfondisci:politiche, per Berlusconi il tempo non passa. "Serve un nuovo miracolo italiano" Direttore, cosa ci possiamo aspettare da questo ...'Si tratta di aree di quella che un tempo era la zona rossa' spiega Salvatore, direttore dell'Istituto Cattaneo, aree in cui sebbene la 'tendenza' sia quella di gravitare 'attorno al ... Elezioni, Vassallo (I. Cattaneo): "Centrodestra verso vittoria ma molto improbabile con 2/3 seggi" Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Tra punti fermi, colpi di scena ed incertezze l'Italia avanza inesorabilmente verso il voto. "Sulla base dei dati attualmente disponibili, e cioè delle stime che è possibile ...In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, una “cosa non vera è che ci sia il rischio che il centrodestra ottenga una maggioranza talmente schiacciante da poter modificare da solo la Costituz ...