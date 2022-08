Dl Aiuti bis, ecco in cosa consistono i (pochi) sostegni (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago – Dl Aiuti bis, un decreto di “proporzioni straordinarie”, dice Mario Draghi. Sebbene sia ben lontana dalla verità questa affermazione (si parla di qualche decina di miliardi che – aggiunti agli “spiccioli” – precedenti, superano a malapena la cinquantina, e per delle emergenze che solo sul fronte bollette ne richiederebbero molti di più), andiamo a vedere in cosa consiste il nuovo pacchetto di sostegni. Dl Aiuti bis, 17 miliardi Il Consiglio dei ministri approva il Dl Aiuti bis secondo quanto riportato dall’Ansa. Un sostegno da “15 miliardi, più altri circa due di misure aggiuntive”. Quindi, “17 miliardi da aggiungere ai circa 35 miliardi” dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. E punta a una crescita che sarà “una grossa percentuale di pil, più di 2 punti percentuali”. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago – Dlbis, un decreto di “proporzioni straordinarie”, dice Mario Draghi. Sebbene sia ben lontana dalla verità questa affermazione (si parla di qualche decina di miliardi che – aggiunti agli “spiccioli” – precedenti, superano a malapena la cinquantina, e per delle emergenze che solo sul fronte bollette ne richiederebbero molti di più), andiamo a vedere inconsiste il nuovo pacchetto di. Dlbis, 17 miliardi Il Consiglio dei ministri approva il Dlbis secondo quanto riportato dall’Ansa. Un sostegno da “15 miliardi, più altri circa due di misure aggiuntive”. Quindi, “17 miliardi da aggiungere ai circa 35 miliardi” dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. E punta a una crescita che sarà “una grossa percentuale di pil, più di 2 punti percentuali”. ...

Agenzia_Ansa : DIRETTA I Decreto legge aiuti bis, la conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA - fattoquotidiano : Aiuti bis, i calcoli Uil: con il nuovo taglio del cuneo solo 6 euro al mese in più per chi ne guadagna 8mila lordi,… - Agenzia_Ansa : Sindacati all'attacco sul decreto aiuti bis. 'Poco più di un'elemosina', dice Pierpaolo Bombardieri. 'Non ci siamo,… - AValvecchia : RT @IlPrimatoN: E Draghi la spara altissima: 'Cresceremo più di Francia e Germania' - Massimo94238231 : RT @MarcoRizzoPC: Il decreto aiuti bis, definito da Draghi. di 'proporzioni straordinarie' proprio per il suo carattere di 'forte sostegno'… -