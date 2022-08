“Con la destra saremo il Venezuela”. Perché Calenda dice una balla (Di venerdì 5 agosto 2022) Ottima davvero l’intervista di Concetto Vecchio a Carlo Calenda, pubblicata ieri a pagina tre di Repubblica Perché sintetizza bene nel primo paragrafo le uniche due cose importanti da sapere sul neo pilastro dell’alleanza elettorale della sinistra italiana e, dunque, ci risparmia di perdere tempo a leggere il resto, invero poco rilevante. La prima primizia è che lo steso Calenda rassicura tutti sul fatto che il nuovo alleato del Partito Democratico di Enrico Letta “dorme bene”, cosa affatto scontata in questo agosto torrido e pieno di incubi, soprattutto economici, per molti italiani. La seconda importante rivelazione, illuminante forse più della prima, è che dovesse vincere la destra, l’Italia farà “la fine del Venezuela”. A volere essere pignoli, mi sono alleato con Letta per “responsabilità verso il ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 5 agosto 2022) Ottima davvero l’intervista di Concetto Vecchio a Carlo, pubblicata ieri a pagina tre di Repubblicasintetizza bene nel primo paragrafo le uniche due cose importanti da sapere sul neo pilastro dell’alleanza elettorale della sinistra italiana e, dunque, ci risparmia di perdere tempo a leggere il resto, invero poco rilevante. La prima primizia è che lo stesorassicura tutti sul fatto che il nuovo alleato del Partito Democratico di Enrico Letta “dorme bene”, cosa affatto scontata in questo agosto torrido e pieno di incubi, soprattutto economici, per molti italiani. La seconda importante rivelazione, illuminante forse più della prima, è che dovesse vincere la, l’Italia farà “la fine del”. A volere essere pignoli, mi sono alleato con Letta per “responsabilità verso il ...

