Ciacci al Gf Vip, Signorini rivela: "Essendo sieropositivo non poteva partecipare, Mediaset ha cambiato il regolamento per lui" (Di venerdì 5 agosto 2022) La notizia della sieropositività di Giovanni Ciacci ha fatto molto rumore, ed è stata l'occasione per annunciare la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il costumista, però, avrebbe dovuto prendere parte al programma di Canale 5 già lo scorso anno. A spiegare perché non gli fu permesso di varcare la soglia della casa più spiata d'Italia è Alfonso Signorini: "Ciacci io lo volevo già l'anno scorso. Ma era risultato positivo all'Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare" rivela in un'intervista a Liberoquotidiano.it. "Non che fosse una novità, non sai quanti attori, sportivi, manager lo sono; ma si è sempre preferito silenziare la cosa. Onore a Ciacci, al suo coming out.

