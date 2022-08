Baby pusher a Torre Annunziata, la madre al figlio 11enne: “Non consegni la coca? Bastardo” (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Venivano coinvolti anche i minorenni, figli dei pusher, nelle piazze di spaccio dei rione dei “Poverelli” di Torre Annunziata (Napoli), dove oggi i carabinieri hanno eseguito 18 arresti sotto il coordinamento dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso. E quando i ragazzini si rifiutavano, venivano pure pesantemente apostrofati dai genitori. La circostanza emerge da un’intercettazione risalente alla notte del 26 dicembre 2018: uno degli indagati chiede al figlio, appena undicenne, di contattare la zia per chiederle di recarsi a casa loro e poi, quando questa arriva, cinque minuti dopo, allo stesso ragazzino viene chiesto di eseguire la consegna (10 grammi di cocaina) ma lui si rifiuta: “mi scoccio”, dice. Il diniego innesca l’immediata ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Venivano coinvolti anche i minorenni, figli dei, nelle piazze di spaccio dei rione dei “Poverelli” di(Napoli), dove oggi i carabinieri hanno eseguito 18 arresti sotto il coordinamento dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso. E quando i ragazzini si rifiutavano, venivano pure pesantemente apostrofati dai genitori. La circostanza emerge da un’intercettazione risalente alla notte del 26 dicembre 2018: uno degli indagati chiede al, appena undicenne, di contattare la zia per chiederle di recarsi a casa loro e poi, quando questa arriva, cinque minuti dopo, allo stesso ragazzino viene chiesto di eseguire la consegna (10 grammi diina) ma lui si rifiuta: “mi scoccio”, dice. Il diniego innesca l’immediata ...

