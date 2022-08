Auto elettriche - Via libera agli incentivi per la ricarica domestica (Di venerdì 5 agosto 2022) Via libera ad alcune delle proposte presentate negli ultimi giorni dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per favorire la riconversione dell'industria Automobilistica e promuovere la realizzazione di colonnine di ricarica private o condominiali. Innanzitutto, stando a quanto comunicato dal dicastero sull'approvazione del relativo Dpcm, si tratta dell'allocazione della quota delle risorse del Fondo per la riconversione, ricerca e sviluppo del settore Automotive' (il Fondo Automotive')" da destinare al finanziamento degli strumenti agevolativi volti a promuovere l'insediamento, la riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 5 agosto 2022) Viaad alcune delle proposte presentate negli ultimi giorni dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per favorire la riconversione dell'industriamobilistica e promuovere la realizzazione di colonnine diprivate o condominiali. Innanzitutto, stando a quanto comunicato dal dicastero sull'approvazione del relativo Dpcm, si tratta dell'allocazione della quota delle risorse del Fondo per la riconversione, ricerca e sviluppo del settoremotive' (il Fondomotive')" da destinare al finanziamento degli strumenti agevolativi volti a promuovere l'insediamento, la riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore ...

