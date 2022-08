Atp e Wta 2022 | i montepremi dei tornei della stagione

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 agosto 2022) La lista di tutti ie i prize money deitennistica Atp e Wta. Tantiin programma per tutto il globo che metteranno in palio svariate cifre per i migliori giocatori del pianeta. Da Jannik Sinner a Matteo Berrettini, passando per Nadal, Djokovic e Federer: iper i grandi campioni e gli azzurri restano altissimi. Di seguito, settimana dopo settimana, i prize money deidel circuito maggiore tra circuito maschile e femminile. TUTTI Idal 7 al 14 agostoMASTERS 1000 MONTREAL dall’1 al 7 agostoATP WASHINGTONATP LOS CABOSWTA SAN ...