Anzio, nella Asl Roma 6 arriva un nuovo servizio a misura di bambino

Anzio – Un nuovo servizio dedicato alla fascia pediatrica nella Asl Roma 6 che va a potenziare la sanità territoriale. Dal fine settimana del 6 e 7 agosto sarà infatti attivo l'Ambufest pediatrico per le cure primarie presso la Casa della Salute di Villa Albani di Anzio, in via Aldobrandini n. 32. L'ambulatorio, grazie al servizio di pediatri di libera scelta ed infermieri, garantirà assistenza pediatrica ai cittadini del Lazio, indipendentemente dalla Asl di appartenenza, nei weekend e nei giorni festivi dalle 10 alle 19 e pre-festivi dalle 14 alle 19. Continuità delle cure pediatriche L'ambulatorio garantirà prestazioni di medicina generale, prescrizioni di farmaci, rilascio certificati e altre urgenze differibili ed opererà in collaborazione con il pronto soccorso

