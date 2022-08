America’s Cup 2024, perché Luna Rossa sceglie la base per penultima? Questione di diritti e velocità (Di venerdì 5 agosto 2022) Luna Rossa sarà la penultima ad avere il diritto di scelta in merito a quale sarà la propria base nel porto di Barcellona, dove si disputerà la America’s Cup 2024. Il sodalizio italiano avrà la possibilità di esprimersi soltanto per quarta sulle cinque formazioni che attualmente hanno comunicato la partecipazione alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo (ci potrebbero essere delle aggiunte nei prossimi mesi). Per quale ragione la squadra italiana, guidata dallo skipper Max Sirena, è così indietro nella lista? Il motivo è presto detto. Le prime due ad avere il diritto di opzione sono state Team New Zealand (in quanto detentore del trofeo) e Ineos Britannia (in quanto Challenger of Record, ovvero il primo degli sfidanti). L’ordine delle successive scelte ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022)sarà laad avere il diritto di scelta in merito a quale sarà la proprianel porto di Barcellona, dove si disputerà laCup. Il sodalizio italiano avrà la possibilità di esprimersi soltanto per quarta sulle cinque formazioni che attualmente hanno comunicato la partecipazione alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo (ci potrebbero essere delle aggiunte nei prossimi mesi). Per quale ragione la squadra italiana, guidata dallo skipper Max Sirena, è così indietro nella lista? Il motivo è presto detto. Le prime due ad avere il diritto di opzione sono state Team New Zealand (in quanto detentore del trofeo) e Ineos Britannia (in quanto Challenger of Record, ovvero il primo degli sfidanti). L’ordine delle successive scelte ...

