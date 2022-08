Alessia e Giulia Pisanu, i funerali a Castenaso tra lacrime, fiori e ?ricordi. «Buon viaggio angeli» (Di venerdì 5 agosto 2022) Una processione composta e silenziosa, raccolta nel dolore. Sulle bare bianche di Alessia e Giulia Pisanu, le sorelle di 15 e 17 anni travolte da un Frecciarossa domenica mattina a Riccione, accanto... Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 agosto 2022) Una processione composta e silenziosa, raccolta nel dolore. Sulle bare bianche di, le sorelle di 15 e 17 anni travolte da un Frecciarossa domenica mattina a Riccione, accanto...

