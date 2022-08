Aiuti bis, 8mila “docenti esperti” riceveranno 5.650 euro in più all’anno. Sindacati: “In centinaia di migliaia restano sottopagati” (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva il docente esperto ovvero, come dicono i Sindacati, “l’insegnante pagato a premi”. Un “regalo” di 5.650 euro in più sotto forma di “assegno annuale ad personam” a chi “conseguirà una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili”. Prima di andarsene il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha fatto approvare dal consiglio dei ministri, all’interno del Decreto Aiuti bis, un articolo che cambia in maniera sostanziale la carriera dei docenti. Dando seguito a quanto previsto dalla Legge 76/22 sulla formazione degli insegnanti ora la norma prevede questa nuova figura ma sarà riservata solo a ottomila docenti. Sindacati sul piede di guerra – Una decisione che ha mandato su tutte le furie le organizzazioni sindacali che si son fatte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva il docente esperto ovvero, come dicono i, “l’insegnante pagato a premi”. Un “regalo” di 5.650in più sotto forma di “assegno annuale ad personam” a chi “conseguirà una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili”. Prima di andarsene il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha fatto approvare dal consiglio dei ministri, all’interno del Decretobis, un articolo che cambia in maniera sostanziale la carriera dei. Dando seguito a quanto previsto dalla Legge 76/22 sulla formazione degli insegnanti ora la norma prevede questa nuova figura ma sarà riservata solo a ottomilasul piede di guerra – Una decisione che ha mandato su tutte le furie le organizzazioni sindacali che si son fatte ...

