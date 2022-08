145 euro a figlio in media: i numeri dell’assegno unico (Di venerdì 5 agosto 2022) Le famiglie italiane, tra marzo e giugno 2022, hanno ricevuto l’importo dell’assegno unico per i loro figli. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio dell’Inps, in questi quattro mesi sono stati pagati 4,8 miliardi di euro a 5,3 milioni di nuclei familiari, per 8,5 milioni di figli. L’importo medio mensile erogato corrisponde a 232 euro, ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente. Quello per ciascun minore, invece, è risultato di 145 euro. Sempre secondo i calcoli dell’Istituto di previdenza, il 46% degli assegni pagati per figlio è andato a famiglie a chi ha un Isee inferiore ai 15mila euro, e che quindi hanno ricevuto il massimo del bonus previsto. News Assegno unico e ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 5 agosto 2022) Le famiglie italiane, tra marzo e giugno 2022, hanno ricevuto l’importoper i loro figli. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio dell’Inps, in questi quattro mesi sono stati pagati 4,8 miliardi dia 5,3 milioni di nuclei familiari, per 8,5 milioni di figli. L’importo medio mensile erogato corrisponde a 232, ed è stato pagato inper 1,6 figli per ciascun richiedente. Quello per ciascun minore, invece, è risultato di 145. Sempre secondo i calcoli dell’Istituto di previdenza, il 46% degli assegni pagati perè andato a famiglie a chi ha un Isee inferiore ai 15mila, e che quindi hanno ricevuto il massimo del bonus previsto. News Assegnoe ...

