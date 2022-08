Victoria Cabello: ‘Simona Ventura non è stata generosa con me, X factor è una gara di ego’. L’intervista (Di giovedì 4 agosto 2022) Si è raccontata in maniera genuina e sincera Victoria Cabello in un’intervista che oggi ha rilasciato al Corriere della Sera. Ripercorrendo alcuni degli episodi più divertenti della sua carriera, nonché gli incontri con le grandi star del cinema, la conduttrice non ha risparmiato di raccontare sia gli aspetti positivi che quelli che lo sono stati meno. Leggi anche: Pechino Express 2022, i Pazzeschi: chi sono Victoria Cabello e Paride Vitale, età, carriera, Instagram Victoria Cabello e il rapporto con la Ventura ‘Simona Ventura? Non è stata generosissima con me, però sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola’. Come anticipato però la conduttrice — che sta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Si è raccontata in maniera genuina e sincerain un’intervista che oggi ha rilasciato al Corriere della Sera. Ripercorrendo alcuni degli episodi più divertenti della sua carriera, nonché gli incontri con le grandi star del cinema, la conduttrice non ha risparmiato di raccontare sia gli aspetti positivi che quelli che lo sono stati meno. Leggi anche: Pechino Express 2022, i Pazzeschi: chi sonoe Paride Vitale, età, carriera, Instagrame il rapporto con la? Non ègenerosissima con me, però sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola’. Come anticipato però la conduttrice — che sta ...

