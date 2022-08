Vaccino covid, Cirielli: “Commissione inchiesta su danni” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Una Commissione di inchiesta sui danni collaterali provocati dai vaccini anti-covid. La proporrà il Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Si susseguono giornalmente notizie sugli effetti negativi, anche gravi, per la nostra salute, come conseguenza della profilassi vaccinale anti Sars-CoV-2. Il Prac dell’Ema ha appena reso noto che l’assunzione del Vaccino anti-covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax, può portare miocarditi e pericarditi. Gli stessi problemi che hanno presentato, sebbene in rari casi – secondo recenti indagini in Israele e negli Sati Uniti, dove la vaccinazione anti-covid è già molto diffusa tra i giovani – gli adolescenti che hanno ricevuto il Vaccino mRNA (Pfizer, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Unadisuicollaterali provocati dai vaccini anti-. La proporrà il Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo. “Si susseguono giornalmente notizie sugli effetti negativi, anche gravi, per la nostra salute, come conseguenza della profilassi vaccinale anti Sars-CoV-2. Il Prac dell’Ema ha appena reso noto che l’assunzione delanti-Nuvaxovid, prodotto da Novavax, può portare miocarditi e pericarditi. Gli stessi problemi che hanno presentato, sebbene in rari casi – secondo recenti indagini in Israele e negli Sati Uniti, dove la vaccinazione anti-è già molto diffusa tra i giovani – gli adolescenti che hanno ricevuto ilmRNA (Pfizer, ...

MediasetTgcom24 : Covid, Ema: miocardite possibile effetto collaterale vaccino Novavax #pericarditi #ema #miocardite… - Agenzia_Ansa : Per la prima volta in Giappone il ministero della Salute ha approvato un risarcimento per la famiglia di una person… - Corriere : Vaccinare contro Covid e influenza insieme fa aumentare gli effetti collaterali (che sono comunque lievi) - Sole665031592 : RT @LauraC99417861: ??Prof. Barbaro: tutti i casi di #vaiolodellescimmie sono casi di herpes zoster in soggetti hiv positivi che hanno il si… - Sole665031592 : RT @luiswithyou: ULTIM'ORA: Gli Stati Uniti dichiarano l'emergenza sanitaria per il #vaiolodellescimmie. Mezzo mondo con l'immunodeficienz… -