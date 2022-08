Un falso annuncio su Booking e si ritrova i turisti alla porta di casa (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - A Londra una donna si è ritrovata ben 23 gruppi di turisti alla porta che reclamavano un alloggio dopo che la sua casa, nel nord della capitale inglese, era stata inserita da truffatori in un annuncio su Booking. La signora, di cui è stato fornito solo il nome, Gillian, ha raccontato alla Bbc che per tutto il mese di luglio si è vista arrivare persone da ogni parte del mondo, dall'Arabia Saudita a Los Angeles, tutte con regolari prenotazioni effettuate sul sito di viaggi e servizi online. L'annuncio appariva a tutti gli effetti regolare ma le foto inserite erano state prese dall'inserzione per un appartamento completamente diverso, nella zona di Chelsea, presente su un altro sito di prenotazioni online. La prima 'visita' alla ... Leggi su agi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - A Londra una donna si èta ben 23 gruppi diche reclamavano un alloggio dopo che la sua casa, nel nord della capitale inglese, era stata inserita da truffatori in unsu. La signora, di cui è stato fornito solo il nome, Gillian, ha raccontatoBbc che per tutto il mese di luglio si è vista arrivare persone da ogni parte del mondo, dall'Arabia Saudita a Los Angeles, tutte con regolari prenotazioni effettuate sul sito di viaggi e servizi online. L'appariva a tutti gli effetti regolare ma le foto inserite erano state prese dall'inserzione per un appartamento completamente diverso, nella zona di Chelsea, presente su un altro sito di prenotazioni online. La prima 'visita'...

