Ultime Notizie Roma del 04-08-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 agosto 2022)dailynews radiogiornale giovedì 4 agosto Buongiorno da Francesco Vitale il tripide azione metteresti un accordo tra I dem sinistra italiana Europa verde anche con Luigi Di Maio fratoianni Bonelli fanno saltare l’incontro Porlezza perché sono cambiate le condizioni c’è bisogno di tempo per Riflessioni e azioni di Maio avverte rispetto Niente colazione ma che vende dice no a rinegoziazioni del fatto col PD e mentre Di Battista rientrano in Italia è sempre con te youtrend Cattaneo zanetto rimano in 14 collegi a rischio con un’alleanza sinistra italiana Verdi Movimento 5 Stelle per Berlusconi il 25 settembre sarà un nuovo miracolo italiana il Senato americano ha ratificato l’adesione della Svezia della fine della NATO si tratta dell’ allargamento più significativo dell’Alleanza Atlantica dagli anni 90 i due paesi hanno presentato la domanda di adesione dopo ...