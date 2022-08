Terremoti | scossa 2 | 6 in Slovenia

(Di giovedì 4 agosto 2022) Unadi terremoto è stata registrata all'alba di oggi di magnitudo 2.6 (Mi Richter) nei pressi di Podbrdo, in, a circa 150 chilometri a Est dal confine con l'Italia. La, come ...

Agenzia ANSA

Agenzia ANSA

Una scossa di terremoto è stata registrata all'alba di oggi di magnitudo 2.6 (Mi Richter) nei pressi di Podbrdo, in Slovenia, a circa 150 chilometri a Est dal confine con l'Italia. La scossa, come riporta un bollettino della Protezione civile, si è verificata alle 5:16 alla profondità di 25 chilometri. 4 agosto 2022