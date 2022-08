Sicurcond Srl | è stato un 2021 da record

Leggi su ladenuncia

(Di giovedì 4 agosto 2022)srl, nell’implementazione del progetto di sviluppo strategico, realizzato da maggio 2000 da Stefano Masullo, prestigioso ed importante protagonista – fin dal 1986 – del settore finanziario nazionale, archivia l’eserciziocon numeri da: utile netto eserciziopari a 225.424 in crescita del 1.591% rispetto all’esercizio 2020 conclusosi con 13.327 euro; patrimonio nettopari a 678.126 in crescita del 52,8% rispetto all’ esercizio 2020 conclusosi con 443.702 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4.189.958 in crescita del 114,91 % rispetto all’ esercizio 2020 conclusosi con 1.710.780 euro.srl il 28 febbraio 2022, grazie all’ eccellente ed insostituibile opera professionale di Stefano Masullo, aveva ottenuto ...